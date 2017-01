Eli se la gode in quel di Malibu

La Canalis prende il sole e si rilassa

29/5/2012

"Sunday in Malibu", scrive Elisabetta Canalis via WhoSay e posta una sua foto in bikini mentre si gode il solleone della mondana città californiana. Una domenica di relax con alcuni amici. Reduce dal servizio fotografico a Santo Domingo Eli sfoggia una bella abbronzatura e le solite curve mozzafiato.

Non se la passa male l'ex velina sarda in quel di Los Angeles dove ormai è di casa. Gli impegni lavorativi non le mancano, shooting fotografici, spot televisivi, campagne animaliste e vita mondana senza freni. E la domenica si va al mare. Eccola in infradito, shorts neri, t-shirt grigia e occhiali da sole extralarge prima di sdraiarsi al sole per una tintarella made in California. Poi subito il cinguettio su Twitter e la foto condivisa con i fans: una cartolina dalla spiaggia dorata di Malibu.



E mentre si placano i rumors su un possibile ritorno di fiamma con Bobo Vieri, Eli trasloca con i suoi cagnolini e mostra il suo nome scritto erroneamente davanti al nuovo appartamento: “Elisabetta Canolis”. Una donna davvero impegnata!