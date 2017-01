Brigitta, topless a Fregene

La moglie di Orfei beccata in spiaggia

28/5/2012

Topless da urlo per la quarantenne Brigitta Boccoli, moglie di Stefano Orfei. Sulla spiaggia di Fregene la showgirl mostra curve sensuali. Si sdraia sul lettino per prendere la tintarella senza i segni del due pezzi, ma quando si alza non si accorge dei flash che la immortalano senza il reggiseno. Anche il lato B della Boccoli è supervisionare...

Brigitta ha conosciuto il figlio di Moira grazie al programma Reality Circus nel 2006. Due anni dopo è diventata mamma e poi è tornata sulla scena come reginetta del circo. La Boccoli ha sempre dichiarato di avere un buon rapporto con il suo corpo e non ha mai esitato a mostrarsi senza veli in spiaggia. E così eccola, qualche settimana dopo aver spento 40 candeline, sfoggiare un topless di tutto rispetto.