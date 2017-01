Trasparenze strategiche a Cannes

Ecco il lato B...ello dei red carpet

28/5/2012

In origine c'era il décolleté esplosivo e sexy, poi è arrivato lo spacco audace e ora per essere all'ultimo grido sul red carpet bisogna sfoggiare un fondoschiena nudo e tonico. Hofit Golan in rosa polvere, Anja Rubik e Lady Victoria in nero trasparente, Arta Dobroshi in azzurro cielo hanno tutte mostrato a Cannes un lato B da nomination. Non basta più dimenticare il reggiseno, ora le vip non portano nemmeno gli slip e il sedere è in bella vista.

Per la serata finale del Festival del Cinema la top model polacca Anja Rubik, che già ci aveva abituati ad apparizioni esagerate con tanto di spacchi vertiginosi e scollature hot, ha indossato un abito nero con alcune zone strategiche trasparenti, tra cui il fondoschiena. Anche Hofit Golan ha scelto una mise provocante con un abito color carne aderente sotto il quale si intravedeva chiaramente il lato B.



A non indossare la biancheria intima e a scegliere look eccentrici la modella Lady Victoria è perfetta. E così eccola presentarsi sul red carpet con un abito nero trasparente con le curve del suo fondoschiena davanti ai flash. E che dire di Arta Dobroshi che grazie a qualche volteggio e a qualche folata di vento è riuscita a far alzare la gonnellina color cielo fino a mostrare tutta la sua nudità.