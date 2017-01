Demi Moore si riavvicina a Kutcher

Dopo un brindisi i due si abbracciano

28/5/2012

E' trascorso un anno dalla difficile separazione, eppure Demi Moore e Ashton Kutcher sembrano aver ritrovato una sorta di intesa. Sono stati avvistati insieme a una festa di compleanno e c'è già chi giura che si rimetteranno presto insieme. Ashton ha perfino versato lacrime pensando agli errori commessi... Non c'è né divorzio né riconciliazione ufficiale, ma in rete i fan stanno già facendo il tifo.

Qualche giorno fa anche la figlia di Demi, Rumer era stata vista in compagnia dell'ex patrigno. Una cena da asporto e qualche chiacchiera sul balcone della villa di lui hanno fatto subito pensare a un inciucio tra i due. Ora però la notizia di Kutcher e della Moore insieme a una festa ribalta ogni previsione. Secondo alcune voci al momento del brindisi lui avrebbe detto: “Ho fatto così tanti errori orribili quest'anno... “ e poi sarebbe scoppiato a piangere.

Lui e Demi sono stati visti parlare fitto fitto e si sarebbero anche abbracciati. “Sono ancora disperatamente innamorati e potrebbero riconciliarsi” ha detto qualcuno. Recentemente l'attrice aveva messo fra i suoi preferiti un tweet del rapper Wiz Khalifa che dice: “Tutti commettiamo degli sbagli. Non fare in modo che questo sia il motivo per cui rinunci a qualcuno”.