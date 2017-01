Nicole fa sbandare Hamilton

La fidanzata di Lewis senza reggiseno

28/5/2012

Le curve di Nicole hanno fatto sbandare Lewis. Al Gran premio di Monaco Hamilton è arrivato quinto, ma nel paddock ha vinto la fidanzata Nicole Scherzinger. La bella cantante ha catalizzato l'attenzione ed è stata lei la regina indiscussa tra le wag in pista. La fidanzata del pilota della McLaren indossava un abito bianco decisamente bollente con il seno – senza biancheria intima - che a fatica restava nascosto dalla pettorina.

Nicole in bianco e nero provocante e sexy come solo lei sa fare è arrivata accompagnata dall'attore Will Smith, che recita insieme a lei nel film “Men in black3”. Cappello in testa, occhiali da sole e schiena completamente nuda per la compagna di Lewis con cui vive un amore altalenante da quattro anni.

Le distanze tra i due hanno messo spesso a rischio la loro unione, ma poi è sempre tornato il sereno. E anche questa volta Hamilton e la Scherzinger hanno dimostrato di essere molto affiatati.