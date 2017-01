Belen e Stefano mettono su famiglia?

La coppia a Verona felice e innamorata, intanto Emma piange su Facebook

28/5/2012

Si stringono, si abbracciano e si baciano nella città dell'amore per antonomasia. A Verona Belen e Stefano De Martino,come mostrano gli scatti di Gente, sembrano Romeo e Giulietta. Innamorati e con mire di "famiglia". Intanto però nella stessa città Emma piange e su Facebook posta un video in cui non trattiene le lacrime...

Noncuranti di fischi e critiche la showgirl argentina e il suo giovane ballerino vanno avanti imperterriti. Mani intrecciate, bocche incollate in ogni momento, al ristorante, in strada... Sono sopravvissuti per ora a tutto il pandemonio intorno a loro, dai fischi dei fans ad “Amici”, alle malelingue che definiscono lei una "guasta-famiglie" per aver rotto l'idillio tra Stefano e Emma e lui un ipocrita per aver ripetutamente tradito la sua ex compagna.



Che intanto, in vetta alle classifiche si prende una piccola rivincita ma non riesce a dimenticare. E piange. Dalla stessa città infatti la cantante posta un video in cui, ringraziando i suoi fans, non riesce a trattenere le lacrime. Troppa la tensione degli ultimi giorni, troppo il dolore e forse anche l'umiliazione.



Belen e il suo toy boy non se ne curano affatto e offrono persino un siparietto modello "familiare", quando si coccolano il bimbo di una loro fan incontrata per strada. Voglia di mettere su famiglia? Belen non lo ha mai nascosto, nemmeno quando stava con Corona e un bebé lo aveva persino annunciato. Poi è andata come è andata e, guarda caso i due si sono lasciati.



Qualcuno adesso insinua persino che le curve della showgirl siano più arrotondate del solito e che questo possa essere il segnale di un dolce segreto. Solo congetture per ora. La sua storia d'amore con Stefano è davvero ancora prematura e adolescenziale. Per fare un bambino bisogna prima diventare grandi.