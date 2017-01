Facebook, Zuckerberg in luna di miele a Roma

Scovato in compagnia della sposina Priscilla Chen

28/5/2012

Il fondatore di Facebook è rimasto vittima della rete dei social network. Mark Zuckerberg è stato pizzicato in viaggio di nozze a Roma assieme alla sposina Priscilla Chen. A scovarli gli utenti di Twitter che hanno cinguettato la loro presenza a passeggio tra il Colosseo, la Cappella Sistina, i gradini di Piazza di Spagna e perfino a cena al ristorante del centro "Pierluigi". L'arrivo della coppia era previsto più avanti.

Un turista polacco riesce addirittura a fotografare con il cellulare la coppia all'interno della Cappella Sistina. Nella foto, il giovanissimo miliardario è ripreso da dietro, con un paio di jeans, maglietta grigia e scarpe da ginnastica. La sua sposina con una maglietta grigia un po' più lunga, pantaloni rossi e borsa a tracolla. I due sembrano seguire una sorta di lezione di storia dell'arte da parte di un sacerdote.



La giornata è proseguita con una cena a base di pesce. Nello storico ristorante non lontano da Campo de' Fiori la coppia ha consumato catalana di gamberi, ostriche e carpaccio di pesce come antipasto, bombolotti all'aragosta per primo e pesce San Pietro alla cacciatora come secondo, il tutto accompagnato da un chardonnay Gaia e Rei. Mark e Priscilla sono apparsi molto sereni e contenti per una cena intima e romantica, nella migliore tradizione della "Dolce Vita".