Naomi Watts mostra le sue mutande ai flash

Siparietto hot per l'attrice mentre scende dall'auto

25/5/2012

Elegante e composta nel suo abitino chiaro con ricami neri, Naomi Watts è stata protagonista di un siparietto piccante proprio mentre stava per scendere dall'auto pronta per fare il suo ingresso al Pop Art Ball Charity Gala, a Londra. Nell'attimo in cui ha appoggiato a terra prima una gamba e poi l'altra i paparazzi sono riusciti a immortalarle la biancheria intima.

Niente pizzi e trasparenze per l'attrice britannica che ha preferito restare sul classico e intramontabile slip bianco evidenziato ancora di più dall'assenza delle collant. Proprio come è successo qualche giorno fa alla nostra Michelle Hunziker.



Ma la bella Naomi con totale disinvoltura si è destreggiata al meglio per togliersi dall'imbarazzo dirigendosi con sicurezza verso l'evento. Su alti tacchi dello stesso colore dell'abito monospalla si è concessa ai flash dei "veri" fotografi.

Senza una particolare acconciatura e con un filo di trucco è apparsa comunque bellissima.