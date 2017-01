Paola Perego, che difficile svegliarsi!

Su Twitter scrive. "La mattina sono brutta e cattiva"

25/5/2012

Che "brutto" risveglio per Paola Perego. La conduttrice, a Verona si affaccia al balcone come Giulietta, ma è quasi irriconoscibile. Un po' "stordita", look casalingo, struccata con una sigaretta in mano, occhiali e capelli un po' in disordine, fa una telefonata e poi scatta una foto col cellulare. "Va bene lo ammetto pubblicamente... La mattina sono brutta e cattiva" scrive su Twitter.

No, il mattino non è proprio la parte della giornata che preferisce, e Paola lo scrive sulla sua pagina personale del social network indirizzandosi al marito Lucio Presta: "Tu lo sai come sono la mattina presto se mi svegliano!!!! Aiutami!!!!".



Ma la bella presentatrice tv può anche permettersi qualche momento di defaillance. Specie appena sveglia. Ci sarà tempo poi per il restyling e per cacciare via i segni della notte, come scrive sotto ad una foto postata sempre su Twitter in cui appare in tutto il suo splendore: “Restauro finito”. Paola resta una delle donne più belle della televisione e lo dimostra in "L'una e l'altra", il film-tv che segna il suo debutto come attrice accanto a Barbara De Rossi e Christopher Lambert.