Falchi, sotto la giacca niente

Seno tonico e in vista per l'attrice

25/5/2012

Da giovane si è rifatta il seno, perché lo voleva più grosso e proporzionato al suo fisico, poi però se n'è pentita e ha detto che col tempo avrebbe imparato a valorizzarsi per quello che era. A quarant'anni Anna Falchi è una donna bella, sicura di sé, disinvolta e mostra tutto il suo fascino in un total look nero, pantalone e giacca eleganti e austeri, non fosse per quel seno che sbuca...

… e che lascia fantasticare chi la osserva. Naturalmente il décolleté è tonico e il reggiseno non serve.

Alla serata dell'Amfar a Cannes l'attrice e mamma felice arriva con un pantalone di paillettes nero luccicante, tacchi alti e giacca in tinta, molto scollata e senza sotto niente. I flash la inquadrano e mostrano il seno birichino che cerca di fuggire. Il prosperoso décolleté è ben tornito e sodo come ai tempi in cui Anna campeggiava sui calendari più sexy.



Ma alla serata in molte dive dello spettacolo hanno regalato mise sensuali e audaci, come Jessie J, che ha sfoggiato un abito dagli spacchi improbabili che sembrava dovesse lasciare nuda la cantante da un momento all'altro. E che dire dell'affascinante Eva Herzigova in corto o dell'algida paris Hilton. O ancora Nina Senicar, Asia Argento, Karolina Kurkova.