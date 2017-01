Per Maxim vince la modella Bar Refaeli

Amanda Knox si piazza al 92mo posto

25/5/2012

Nella classifica del 2012 di Maxim Usa è la modella israeliana Bar Refaeli la donna più hot del pianeta. Mentre Olivia Munn per il secondo anno di seguito resta la numero due. Nella top 100 non c'è traccia di focose italiane, ma a grande sorpresa, al 92mo posto troviamo Amanda Knox, protagonista del delitto di Perugia.

Di fronte a cotanta vittoria Bar resta quasi senza parole e al talk show di Conan O'Brien confessa che in realtà nessuno ci prova con lei: "Non faccio presa sui ragazzi. Nessuno flirta con me". Quindi l'amicizia speciale tra la top model e il calciatore Gerard Piqué, fidanzato con Shakira, è solo un'invenzione?



Dal terzo al decimo posto si piazzano: Mila Kunis, Katy Perry, Olivia Wilde, Jennifer Lawrence, Emma Stone, Megan Fox, Malin Akerman e Adrienne Palicki.



In tutto questo tripudio di bellezze hot, l'Italia resta a bocca asciutta. Ma la cosa che fa sorridere a denti stretti è che in classifica, alle ragazze del Bel Paese, sono stati preferiti il comico statunitense Stephen Colbert, che si è piazzato al 69 posto e Lois Griffin, protagonista del famoso cartone. Di dubbio gusto è il 92mo posto di Amanda Knox, condannata e poi scagionata per l'omicidio di Meredith Kercher.