Nicole, shopping estivo in short

La Minetti in via della Spiga compra abiti... di lusso

25/5/2012

Shopping di lusso in via della Spiga a Milano per una Nicole Minetti in versione teenager sexy: short, canottiera e cappellino, con tanto di camicia legata in vita. Per la bella consigliera è scoppiata l'estate, via gli amati leggings, gambe in vista e voglia di acquisti per la bella stagione.

Noncurante dei suoi "guai" giudiziari, o forse per esorcizzarli, l'ex igienista si dedica allo shopping estivo. Look casual e poco elegante per una delle vie più chic di Milano, ma pur sempre sexy, se indossato da lei. Le belle e lunghe gambe in vista, infilate in improbabili stivali frangiati, Miss Minetti questa volta però si è messa il reggiseno sotto la canotta, che comunque lascia intravedere un décolleté ugualmente degno di nota.



Uscita dalla boutique di Gio Moretti in via della Spiga, dove l'ex igienista si è scelta degli abitini dai colori pastello, tanto di moda la prossima estate, Nicole ha incontrato un signore anziano, tra i personaggi più noti del centro cittadino. Al collo un cartello con su scritto "Non sono comunista". Una frase che ha fatto sorridere, e non a caso, la bella seguace del Pdl.