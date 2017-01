SuperMario in Versilia con una bionda

Balotelli dimentica la ex con Veronica, asso della pallavolo

24/5/2012

Ci ha messo poco Mario Balotelli per dimenticare Raffaella Fico. A fargli perdere nuovamente la testa ora ci pensa un asso della pallavolo, Veronica Angeloni. I due sono stati pizzicati insieme a Forte dei Marmi dove hanno trascorso la giornata in compagnia degli amici di lui e del tenore Andrea Bocelli che ha ospitato per qualche ora Mario e Veronica nella sua villa.

Lo avevamo lasciato sotto la casa milanese della Fico a tirare sassi alla sua finestra per avere un confronto, mai avvenuto, dopo la burrascosa rottura avvenuta a Manchester e a distanza di qualche giorno è già in compagnia di un'altra, questa volta bionda. La ragazza in questione è una sportiva considerata una delle migliori schiacciatrici in circolazione e ha 25 anni, quattro in più di Balotelli.



I due si sono conosciuti a Milano e hanno trascorso un weekend in Versilia dove, tra shopping di lusso, discoteca e passeggiate, hanno avuto modo di trascorrere un po' di tempo insieme per conoscersi meglio. Lei, bella dal fisico scolpito, non è certo appariscente come la "vaporosa" Raffaella, ma siamo certi che avrà sfoderato le sue armi segrete per attirare l'attenzione del calciatore già in ritiro a Coverciano in vista degli Europei.

Per la showgirl, ancora innamorata, nessuna speranza di tornare con Balotelli. Ormai il suo posto sulla Ferrari è già stato rimpiazzato!