Guenda alla festa porta gli slip gialli

Canessa, niente reggiseno sotto il pizzo

24/5/2012

Abito lungo in pizzo giallo, slip in tinta e niente reggiseno. Un'audace e sensuale Guendalina Canessa ha accolto gli amici in un ristorante milanese per la presentazione del suo nuovo sito di e.commerce, Guendaland, aperto insieme al cantante Dorian. Per l'occasione la ex gieffina ha scelto un look eccentrico dal colore sgargiante, che mette in risalto le sue curve e, grazie al pizzo trasparente, lascia intravedere il florido décolleté.

Al fianco di Guenda il marito Daniele Interrante in completo gessato chiaro. Ma alla festa c'erano anche le amiche Karina Cascella e Melita Toniolo. La Cascella con un tubino molto aderente e corto ha mostrato due vezzosi fiocchetti tatuati sulle cosce, la Toniolo in jeans e maglietta colorata ha puntato sul colore giallo con una giacca perfettamente in tinta con la Canessa. Stesso colore anche per Camila Morais che aveva una tshirt solare e vivace. Mentre Ana Laura Ribas si è presentata in nero, elegante e raffinata con un tailleur pantalone con un fiocco bon-bon sul taschino della giacca. Sexy e originale Elenoire Casalegno indossava un paio di pantaloni neri e una camicetta in pizzo. Colori interisti, invece, per Justine Mattera in maxitshirt nera e leggings bluette.