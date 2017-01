Michelle Rodriguez, corpo da atleta

L'attrice a Cannes... fa una bella figura

24/5/2012

Bikini "nude-look" e fisico perfetto, a Cannes Michelle Rodriguez vince sicuramente la palma d'oro per il corpo più tonico ed atletico tra i vip. Sorpresa nella spiaggia privata dell'Hotel Eden Roc la bella attrice fa tuffi da manuale e si rilassa con alcuni amici, sfoggiando le sue curve.

Muscoli allungati, ventre piatto, non un filo di cellulite, a Cannes l'"altra" Rodriguez fa davvero una bella figura. Il bikini a effetto nude-look certo dà il suo contributo, ma Michelle ci mette un corpo a prova di qualsiasi critica. Atletica e disinvolta la bella attrice si tuffa dal trampolino con tecnica perfetta, nuota e risale dalle scalette mentre un'amica le aggiusta il costume, impedendo il siparietto osé.



Non a caso sarà ancora lei ad interpretare il personaggio di Luz, nel sequel di "Machete". Una combattente agguerrita e imbattibile. Per interpretare un ruolo così Michelle non può lasciarsi andare e l'allenamento fisico è la parola d'ordine. Non le si può fare nessun appunto. Il fisico è al top.