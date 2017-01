Fuori programma hot per la Hunziker

A Milano, Michelle mostra le sue mutandine bianche

24/5/2012

Madrina dell'evento I luoghi del cuore, organizzato dalla Fai, Michelle Hunziker si presenta in via Monte di Pietà a Milano con un tubino verde pastello e un sorriso smagliante. Curve in primo piano per la regina della tv che mostra un lato B più che tonico e una pancettina molto sexy. Ma lo spettacolo non finisce qui: accomodata su una piccola poltrona, dimentica per qualche secondo di tenere le gambe ben serrate ed ecco che spuntano le sue mutande bianche.

In occasione della presentazione alla stampa della sesta edizione del censimento I luoghi del cuore, la Hunziker ha sfoderato il suo sex appeal con un vestitino ad altezza ginocchio molto aderente e sbracciato. Giacca corta nera in pelle e accessori pendant le hanno donato quel tocco di eleganza adatto alla circostanza.



Solo quando si è seduta ha acceso l'atmosfera. Le è bastato un piccolo movimento delle gambe per regalare un siparietto hot. Gli slip chiari hanno catalizzato l'attenzione dei presenti che sicuramente di fronte al fuori programma avranno fatto fatica a riprendere le fila del discorso.