Belen e Stefano vanno a farsi tatuare

A Torre Del Greco traffico impazzito

24/5/2012

Le rose alla caviglia se le fece disegnare per Fabrizio Corona, la farfallina all'inguine la mostrò a Sanremo e ora Belen Rodriguez vuole stupire ancora. Lei che ai tatuaggi ha dato un grande valore, si sarà fatta un nuovo tattoo per Stefano De Martino o piuttosto avrà cancellato qualche ricordo del suo ex? Fatto sta che la showgirl e il ballerino sono andati a far visita a un tatuatore di Torre Del Greco e nella città si è scatenato il caos.

La notizia dell'avvistamento della coppia è rimbalzata su Twitter e Facebook e nella città natale di De Martino si è scatenata la caccia a Belen. Una folla di curiosi li aspettati, fotografati, inseguiti. In diverse centinaia hanno presidiato lo studio di Carlo Formisano, dove qualcuno aveva visto entrare la showgirl argentina e il ballerino. Solo dopo diverse ore Belen e Stefano hanno lasciato la palazzina dall'uscita secondaria, grazie anche all'aiuto delle forze dell'ordine (sul posto sono arrivati agenti di polizia e carabinieri, mentre il traffico è stato regolato a fatica dai vigili urbani).



Non si sa cosa siano realmente venuti a fare a Torre del Greco Belen e Stefano. C'è chi pensa che la Rodriguez abbia deciso di farsi cancellare un tatuaggio che le ricordava la recente storia con Corona e chi crede che si sia fatta disegnare con l'ago qualcosa per De Martino e chi, ancora, crede che sia stato proprio il ballerino a farsi modificare la E (di Emma) che ha incisa sul collo. Non resta che osservarli bene nelle prossime uscite per vedere cosa c'è sulla loro pelle...