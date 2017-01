SuperMario vuol far pace con Raffaella

Va casa sua e lancia sassi alla finestra

23/5/2012

Un altro avrebbe mandato un mazzo di fiori o un invito a cena, lui, Mario Balotelli, maestro di bravate, per fare pace con la sua ex Raffaella Fico, ha lanciato sassi in piena notte contro la finestra di casa sua a Segrate, disturbando i vicini che hanno chiamato la polizia.

Niente multa però questa volta ad aggiungersi alla sua già folta collezione. Non avendo fatto nessun danno le forze dell'ordine lo hanno lasciato andare senza denuncia. SuperMario in fondo, così racconta CronacaQui, non voleva altro, se non fare pace con la sua Raffaella.



Dopo i ripetuti tradimenti e l'ultima e definitiva litigata con la showgirl a Manchester, da dove pare che l'attaccante l'abbia addirittura cacciata via di casa in malo modo, Balotelli si è insomma sentito in dovere di darle qualche spiegazione. Così, tornato a Milano è subito andato da lei nel quartiere residenziale a Segrate dove vive, ha tentato di contattarla al telefono, poi ha suonato il citofono e non ricevendo risposta è passato alle pietre. I vicini disturbati hanno chiamato la polizia.



Tutto si è risolto per il meglio, ma SuperMario è rimasto a bocca asciutta. Raffaella non si è fatta trovare e adesso l'imprevedibile calciatore dovrà inventarsene una nuova per passare agli onori della cronaca rosa. Un'impresa da ragazzi per lui, che è il re del gossip.