Nina Senicar, cartoline sexy dall'Egitto

La modella serba posa tra cammelli e dune

23/5/2012

Sabbia dorata e finissima, il mare turchino e la sensuale bellezza di Nina Senicar. Dall'Egitto dei Faraoni e dei cammelli la sexy showgirl e modella serba posa in bikini per Bugatti Underwear e sfoggia le sue curve mozzafiato.

Eppure la bella e statuaria modella ammette di desiderare un corpo più formoso e "curvy". Lo dice a Vanity Fair aggiungendo che se potesse rifarsi qualcosa allora ritoccherebbe i fianchi: “Se potessi li rifarei subito, ma non si possono ritoccare, quindi rimango così”.



Ventisei anni, un lato B che l'ha resa famosa e un fisico da copertina, a guardarla, mentre posa in due pezzi, Nina non sembra aver proprio bisogno di alcun ritocco. Per l'ex naufraga e soubrette, ormai naturalizzata in Italia, del resto è un gran bel periodo anche sul fronte professionale e sentimentale.



Dopo il lancio della sua linea di costumi da bagno la Senicar sembra aver ritrovato anche la serenità del cuore accanto ad un moro ed aitante pierre di Armani, Gianluca, che guarda caso risulta essere l'ex nientemeno che di Claudia Galanti.