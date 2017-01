A Portofino il buen ritiro dei vip

23/5/2012

C'è un posto nell'incantevole baia dei delfini dove i vip amano andare a rilassarsi. Un panorama mozzafiato come quello del mare di Portofino, una cornice profumata da piante e fiori tipici della Liguria, discrezione, servizi di gran lusso e piatti tipici. Abbiamo sbirciato nell'Hotel Splendido, il buen retiro delle celebrità. Madonna ci ha festeggiato il compleanno, ma non solo. La lista degli ospiti è molto lunga: da Sienna Miller a Rihanna...

E ancora Calvin Klein, Kiefer Sutherland, Seal, Naomi Campbell, Cate Blanchett, Peter Lindbergh, Elle McPherson, Jean Reno, Ozzy Osbourne.

Madonna è esigente e volitiva, ma è rimasta molto soddisfatta del suo party italiano di compleanno. Durante il suo soggiorno, qualche tempo fa, aveva scelto la suite presidenziale, con due camere da letto e 5 terrazze con vista sulla Baia di Portofino. Per la serata, che si era svolta in piscina con tanto di brindisi e torta personalizzata con un delfino blu incastonato di diamanti e forgiato appositamente per lei da un artigiano italiano, la figlia più grande si era messa al pianoforte e aveva suonato una composizione scritta per la mamma.



Ma l'Hotel Splendido, un edificio storico che da monastero benedettino che era nel XIV/XV secolo si è trasformato in albergo, vanta una lunga lista di celebrità: da Liz Taylor a Clark Gable fino a George Clooney e Robert De Niro.

Cosa spinge personaggi così famosi a scegliere questo albergo?

“Certamente ad aumentare il suo fascino e la sua peculiarità è la posizione, incastonato come una gemma sul monte di Portofino, a picco sul mare, quasi a dominare la piccola baia dei ''delfini'', il Portus Delphini dei Romani. Questo credo sia uno dei motivi per cui i famosi e non scelgono di anno in anno di farci visita, oltre alla qualità del servizio, e all'attenzione che dedichiamo a ognuno di loro, tutti speciali allo stesso modo, tutti vip per lo Staff dello Splendido – spiega a Tgcom24 Ermes De Megni, direttore dell'hotel - Il Monte di Portofino è una destinazione unica al mondo, dichiarato Parco Nazionale nel 1935 e tutta l'Area Marina altrettanto zona Protetta (nel 1998), un'oasi naturale che 'accoglie' e 'culla' i nostri ospiti, con la serenità che solo la natura sa regalare, con i suoi colori che mutano in funzione delle correnti marine e i suoi profumi, di volta in volta inebrianti, sensuali, dolci, una cornice perfetta per una fuga romantica, per emozionarsi con le persone care, o perché no, per ritagliarsi un angolo di quiete e meditazione tutta personale”



L'hotel del resto pensa proprio a tutto. C'è perfino una terapista specializzata che si occupa degli amici pelosi, che affaticati dalle passeggiate sul monte possono ritemprarsi con un delizioso e rilassante massaggio in una zona a loro dedicata. L'ultima chicca è il servizio motoscafo, unChris & Craft Corsair con cui gli ospiti possono visitare la nostra meravigliosa costa via mare sorseggiando l'aperitivo. “A base di champagne e canapè per un'esperienza magica e romanticissima” precisa il direttore, che aggiunge: “Vorrei menzionare anche la delicata e squisita cucina regionale da gustare in entrambi in nostri Ristoranti ''La terrazza'' e Chuflay Bar''. E poi il nuovo wellness center che oltre ad offrire un'ampia gamma di trattamenti per adulti, pensa anche ai nostri piccoli Ospiti con massaggi pensati appositamente per loro. La Boutique con una collezione creata in esclusiva per lo Splendido, e il Piano Bar serale sulla Terrazza, un classico ritorno a ''La Dolce Vita'' ed infine un nuovo Kids Club dove oltre ai piccini possono divertirsi anche gli adulti insieme ai loro cuccioli”.