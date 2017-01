Kasia, mano nella mano con Domenico

Il primo red carpet da piccioncini

23/5/2012

Il primo red carpet mano nella mano con Domenico Procacci. E' una sfavillante Kasia Smutniak quella che si presenta a Cannes per il film di Matteo Garrone “Reality”, l'unico italiano in gara nella manifestazione cinematografica. L'attrice polacca indossava un lungo abito chiaro, mentre lui era elegante nel suo smoking. Dopo l'apparizione al festival di Berlino, per la coppia si è trattata della prima "sfilata" ufficiale da quando stanno insieme.

Abitualmente in jeans e abiti casual, Kasia si trasforma per le occasioni importanti e sfodera il suo fisico mozzafiato in mise accurate e ben studiate. Un filo di trucco è sufficiente ad illuminare un viso di per sé splendido, un'acconciatura più ricercata e un abito griffato ed il gioco è fatto.



Ma la Smutniak è affascinante anche in versione sportiva quando ai piedi calza scarpe da ginnastica e al posto dei tubini attillati indossa tshirt e giubbini che non risaltano le sue curve.