Rosy senza veli incanta su Twitter

Posa maliziosa per una Dilettuso hot

23/5/2012

Stanca delle piogge milanesi, Rosy Dilettuso è volata al caldo per farsi baciare dal sole. In una posa conturbante, a bordo piscina, si lascia immortalare con "impostata naturalezza" senza veli. Coperta da un micro slip e da un leggero foulard trasparente che sembra essere appeso ai suoi capezzoli, l'ex Pupa mostra ai suoi follower di Twitter tutta la sua carica erotica.

L'abbiamo lasciata in una bella giornata di marzo in un parco meneghino in compagnia dei suoi due cagnolini mentre improvvisava uno strip senza pudore. Rimasta in topless per qualche minuto ha sfoggiato un décolleté a coppa di champagne, praticamente perfetto. La maglietta che ha indossato per ricoprirsi era talmente trasparente che ha continuato a dare spettacolo anche da vestita.



E ora eccola in una località turistica mentre dà prova della propria sensualità: mani tra i capelli, occhi socchiusi e quel vedo-non-vedo che tanto stuzzica, sono gli ingredienti giusti per accendere in anticipo quella calda estate che tarda ad arrivare.