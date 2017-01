Kelly esplosiva al largo di Cannes

La Brook si fa fotografare e il suo décolleté focalizza i flash

23/5/2012

Il suo décolleté è incontenibile anche se inguainato in un due pezzi casto, stile anni Venti, con mutandoni e reggiseno che arriva quasi all'ombelico. Protagonista di uno shoot fotografico al largo delle coste di Cannes Kelly Brook sfoggia le sue curve sexy e sinuose in pose... esplosive.

Non a caso la bella attrice e modella inglese è stata eletta qualche tempo fa dalla rivista FHM il corpo più desiderato dagli inglesi. E si capisce perché. Così come si capisce che un uomo d'affari, l'altra sera a Cannes le abbia formulato una proposta indecente come quella del film con Robert Redford e Demi Moore: un milione di dollari per una notte insieme. L'uomo, secondo il Mirror, avrebbe interrotto un servizio fotografico urlando: "Solo una notte! Per favore! Ho i soldi...".



Bellissima come sempre, anche senza osare troppo con look succinti, come è spesso sua abitudine, Kelly Brook non riesce a passare inosservata insomma. Il suo seno extra large, tutto naturale, catalizza gli sguardi e i flash. Oltre ad alimentare i desideri degli uomini



E lei lo sa. Un'esplosione di sensualità, che Kelly sa bene come valorizzare.