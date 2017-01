Le vip sbirciate di profilo

Niente lingerie e seni che sbucano

23/5/2012

Sedurre di profilo. Questa la nuova tendenza dello showbiz: le belle scelgono abiti dalla scollatura laterale piccante e volutamente birichina che lascia ben poco all'immaginazione. Il seno non spunta più dallo scollo, ma lo si può sbirciare di fianco. Il malizioso espediente va di gran moda e lo hanno già scelto Raffaella Fico, Rihanna, Miley Cyrus, Paola Iezzi, Gwyneth Paltrow, Irina Shayk e molte altre.

Il segreto della seduzione è proprio quello di mostrare ma lasciare anche intravedere con astuzia. Niente seni prorompenti che strabordano da reggiseno troppo stretti, meglio lasciare nel cassetto la biancheria intima e coprire quanto basta lasciando molto alla fantasia. Raffaella Fico, ex di Mario Balotelli, si lascia spiare di profilo regalando curve abbondanti e audaci. Rihanna, più asciutta, sceglie gli abiti impero per mettere in mostra la tetta birichina.



Paola Iezzi e Gwyneth Paltrow osano con un vestito con vista laterale. Stesso trucco utilizzato spesso la splendida Irina Shayk, fidanzata di cristiano Ronaldo. Ma nella schiera delle belle dal profilo hot ci sono anche Bar Refaeli, Petra Nemcova, Diane Kruger e non solo.