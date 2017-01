Emma al veleno: "Non mischio l'arte con il niente"

La Marrone si sfoga a "Chi" dopo il caso Belen-Stefano: "Quel che è successo dentro me non si deve raccontare"

22/5/2012

Dopo settimane di gossip, dichiarazioni e polemiche anche Emma dice la sua sulla vicenda Belen-Stefano De Martino. E lo fa tirandosi fuori non senza una punta di veleno. "Non voglio prendere parte a questo dibattito - ha detto a "Chi" -, non voglio mischiare l'arte con il niente. La mia reazione sul palco è stata un po' sopra le righe - ha continuato -, ma quel che è successo dentro di me non si può e non si deve raccontare".

Una situazione per nulla piacevole, in cui Emma è risultata vittima e tirata dentro suo malgrado. E' stata di fatto lei, con un post su Facebook, a confermare che le voci di una relazione tra il suo ex fidanzato e Belen non erano un'invenzione, ma dopo di quello ha preferito tacere, al contrario di Belen che ha voluto dare spiegazioni ufficiali durante una puntata di "Amici".



"Ognuno ha detto la sua, ma solo chi ha vissuto i fatti in prima persona - ha aggiunto Emma - sa come sono andati, invece hanno già parlato la sorella, la mamma (di Belen, ndr): io e la mia famiglia non vogliamo dire niente. Al mio pubblico piace il fatto che, anche stavolta, non ho sfruttato la situazione per andare a dire i fatti miei sui giornali, tanto quello che faccio lo sa direttamente da me".



"La gente ama la sincerit à - ha concluso -, magari dovrei essere costruita, ma non riesco a pianificarmi umanamente. Dico quello che mi preme e basta, infatti a volte commetto degli errori".