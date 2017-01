Roberta, la paracadutista più hot del mondo

La Mancino a "Tuttosport": "Il mio corpo lo uso per volare"

22/5/2012

Il suo corpo? Lo usa per volare, spiega in un'intervista a Tuttosport. Per vivere però, Roberta Mancino, 31 anni, campionessa di paracadutismo, le sue curve sexy e le sue forme sensuali ha saputo utilizzarle con profitto, posando come modella. E quando unisce la sua passione per il volo e il suo fisico sexy la fantasia erotica va alle stelle...

Come accadde nel 2003 quando in America fu ingaggiata da "Playboy" per un servizio fotografico "estremo": un lancio da 4 mila metri di altezza senza tuta. Roberta non se lo fece ripetere due volte e grazie a quei lanci "a luci rosse" risolse tutti i suoi problemi economici e riuscì a stabilirsi negli States, dove vive ancora oggi. "Grazie a quelle foto sono potuta rimanere negli Stati Uniti" dice la Mancino al quotidiano sportivo. Poi è arrivato anche Max con un calendario bollente senza veli.



Al suo attivo ha oltre 7 mila e 500 voli e il magazine americano Men's Fitness l'ha eletta "l'atleta più sexy del mondo". A lei però interessa soprattutto volare, il resto è solo un lavoro: "Prima di tutto mi sento una paracadutista. Le foto di moda e le pubblicità mi hanno permesso di portare avanti la mia carriera sportiva". In America ha trovato la sua strada e oltre a essere primatista mondiale di freestyle e campionessa di paracadutismo si diletta con altre discipline, tra le quali il base jumping, scubadiving con gli squali, skydiving, boxe e kick boxing, trapezio, e per non lasciare nulla al caso Roberta ha conquistato anche la cintura nera di full contact.



Oggi la campionessa impavida e amante delle provocazioni insegue un nuovo record: sarà l'unica donna a partecipare a una gara che si disputerà in Cina ad ottobre: "Ci si butta da una montagna poi bisogna raggiungere dei punti stabiliti. Contano la velocità e le evoluzioni che si fanno lungo il percorso". Se partecipasse senza vestiti, il trofeo sarebbe sicuramente suo.