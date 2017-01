Rumer con l'ex di mamma Demi Moore

Ashton Kutcher pizzicato con la 23enne

22/5/2012

Ashton e la madre si sono separati in malo modo con tanto di ricovero dell'attrice per il brutto colpo subito dopo una bella storia d'amore. Ma la figlia Rumer è sempre rimasta in ottimi rapporti con il patrigno e così anche qualche giorno fa i due sono stati avvistati insieme. Sono usciti in auto dalla villa di Kutcher a Los Angeles e hanno comprato un pranzetto da asporto che hanno consumato sul balcone.

I maligni hanno subito gridato allo scandalo. Insolito che la 23enne Rumer continui a tenersi in contatto con l'ex della mamma. Per qualcuno è commovente che il 34enne Ashton continui a interessarsi delle figlie acquisite. E le foto delle uscite tra Rumer Willis e Ashton Kutcher fanno il giro del web.