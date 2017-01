Lady Victoria, mutande in mostra

La modella inglese eccentrica a Cannes

22/5/2012

Voleva sbalordire e anche questa volta ci è riuscita. La modella inglese Lady Victoria Hervey è nota per il suo look sempre un po' eccentrico. Ogni volta che arriva a Cannes stupisce con mise sexy e provocanti. Alla festa di Chopard si è presentata con un lungo abito argentato che lasciava pochissimo all'immaginazione. Tanga bianco in bella vista e niente reggiseno sotto il vestito trasparente e osé.

Dal suo Twitter mentre si preparava alla festa scriveva: “Diamo inizio ai giochi”. E così ha giocato mettendo in mostra la sua biancheria intima e finendo sulle pagine di diversi giornali grazie alla sua mise. La Hervey, del resto, in ogni occasione mondana si inventa un siparietto bollente o un incidente sexy in cui mette in mostra le gambe lunghe, il seno o la lingerie.