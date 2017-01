Che paura la Chillemi al naturale

Look casual a spasso per Roma con il fidanzato

22/5/2012

A Roma Francesca Chillemi si fa pizzicare per le strade del centro in compagnia... delle due enormi borse che campeggiano sotto gli occhi e del suo nuovo fidanzato. Cosa mai le sarà successo, notte in bianco o sonno arretrato? Struccata e con abbigliamento casual, l'ex Miss Italia è veramente irriconoscibile.



Dal 2003, quando è stata incoronata ragazza più bella della penisola, di strada ne ha fatta tra set fotografici e cinematografici. Fisico asciutto e décolleté generoso non passano inosservati, nemmeno ora, a distanza di 9 anni. Ma quel look un po' trasandato e quel viso stanco e anche un po' arrabbiato proprio non le rendono giustizia.



E' anche vero che agli occhi del suo attuale compagno, conosciuto a Miami, deve farsi conoscere "senza trucco e senza inganno", ma una bella maschera rigenerante sul viso le farebbe solo bene. Così lui potrebbe evitare di camminarle davanti, degnandola di uno sguardo.