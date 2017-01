Il look per SuperMario? Originale Balotelli

Il calciatore protagonista di uno spot dal barbiere per Nike

22/5/2012

"Che cosa vuole?", chiede il barbiere a Mario Balotelli. "Essere ricordato", risponde SuperMario. E non sarà difficile dimenticarsi di lui, questo è certo. Stavolta però il calciatore non è il protagonista di una delle solite bravate, bensì di un nuovissimo spot della Nike, in cui si rifà il look...

La campagna si chiama “My Time is Now” e l'attaccante del Manchester è alle prese con un barbiere, che si prodiga per trovare il taglio di capelli a lui più congeniale. Alla domanda "Cosa vuole", SuperMario risponde "Essere ricordato" e così, sulle soavi note del Barbiere di Siviglia ecco la testa di Balotelli trasformarsi.



Il coiffeur gli propone il taglio "alla Valderrama", poi "alla Ronaldinho", quindi "alla Ronaldo Mondiale 2002", infine quello "alla Neymar". Capelli lunghi, con la fascetta in testa o di lunghezza normale, con il “cespuglio” davanti alla fronte. Nessuno però che convinca il calciatore che, alla fine, sceglie il suo marchio di fabbrica, "il look stile mohicano", con la crestina sottile tanto cara a SuperMario. Originale Balotelli insomma, diffidare dalle imitazioni.