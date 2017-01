Belen-Stefano, scatti molto privati

Un regalo ai fan su Facebook

22/5/2012

Uno scatto preciso, che pare rubato, ma che è perfettamente orchestrato dai diretti interessati. Ecco Belen e Stefano con la fronte unita e i loro nasi che si incrociano un attimo prima di scoccarsi un bacio appassionato. Una luce li attraversa e li illumina. Lei sembra colta di sorpresa, ma Belen, che è cresciuta nella scuola di paparazzi del suo ex Fabrizio Corona, mette con finta distrazione il braccio in primo piano e così spunta un anello.

Sarà davvero di Corona la regia di tutto questo? Fabrizio si dedica alla palestra e alle cene tra amici sperando di incontrare ora Catrinel Menghia, ora Nicole Minetti. Ma Belen di paparazzate ne sa parecchio e le basta postare qualche scatto ad hoc sul social network per tenere continuamente viva l'attenzione su di sé e sul suo nuovo amore.



Nella pagina ufficiale Facebook carica alcune foto. Azzeccatissime. Belen e Stefano a caccia di lenzuola nuove per il loro nido d'amore. Poi Belen sapientemente in posa. E ancora un fotogramma in cui è particolarmente sexy e sensuale in bikini nero durante uno shooting.



Infine la foto-gioiello in cui la coppietta è ripresa in una luce romantica e perfetta e l'attenzione passa velocemente dalle loro labbra pronte a toccarsi all'anulare di Belen che brilla... Come ogni coppia che si rispetti ha suggellato il loro amore con un anello luccicante. Il valore non importa, il gesto sì.