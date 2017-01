Pellegrini-Magnini, amore da podio

Agli Europei coccole fuori dalla vasca e trionfi in piscina

22/5/2012

E' un amore da podio quello di Federica Pellegrini e Filippo Magnini che proprio ieri hanno conquistato in Ungheria, agli Europei di nuoto, rispettivamente una medaglia di bronzo e una d'argento nella staffetta 4x100. L'inseparabile coppia sta vivendo un momento magico e, dopo un periodo poco fortunato in vasca, possiamo dire che Fede è il migliore portafortuna di Filippo.

Prima di partire per Debrecen la Pellegrini e Magnini si sono concessi una romantica giornata sulla spiaggia di Sabaudia, come dimostrano le immagini di Gente, in cui, tra sole, coccole e passeggiate con il cane hanno evidenziato la loro indissolubile intesa. Sguardi complici, carezze e abbracci si sono sprecati per la coppia che sta insieme da quasi un anno. Poi la partenza per l'Ungheria e la vittoria di entrambi. E se ben conosciamo la grinta e la determinazione per raggiungere il podio di Federica, era da un po' di tempo che non vedevamo Filippo così in forma. Sicuramente l'amore della sua compagna e l'allenamento che svolge quotidianamente insieme a lei danno una marcia in più al nuotatore che, insieme ai suoi compagni, ha conquistato la medaglia d'argento in 3'14''71 alle spalle della Francia.



Conclusi gli Europei e le Olimpiadi di Londra, per le quali sia Federica sia Filippo si stanno preparando da tempo, potranno pensare ai loro progetti personali. "In futuro, spero ci sia la possibilità di sposarmi. Ma nell'immediato sarà più facile vincere una medaglia olimpica", ammette Magnini a Gente. Sembra della stessa idea Federica che confessa: "Guardo all'Olimpiade con tanta voglia di dare tutto. E a Londra credo proprio che farò divertire la gente". Chi invece in questa situazione si diverte poco è Luca Marin che, oltre ad avere perso l'amore della sua Fede ha perso anche lo smalto di un tempo.