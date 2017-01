Pippa incanta ancora con il suo lato B

La Middleton sexy alle nozze dell'amica

21/5/2012

In Scozia per il matrimonio della sua migliore amica, Pippa Middleton sfoggia un abitino leggero molto sexy, lo stesso modello di quello indossato dalla sorella Kate in occasione dell'annuncio delle sue nozze. Mentre la parte alta evidenzia il suo décolleté, la gonna morbida scende fino al ginocchio aderendo su quelle curve che tanto l'hanno resa famosa.

Si sa, in Scozia la pioggia è sempre in agguato, ma a far risplendere le nozze di Camilla Hook ci ha pensato Pippa con la sua sexy mise. Cappellino eccentrico in perfetto pendant con vestito e alti tacchi neri e un leggero trucco sul viso hanno valorizzato ancora di più quel fisico tanto ammirato dal giorno in cui sua sorella si è sposata con il principe William.

Anche questa volta la piccola Middleton è riuscita a non passare inosservata e poco importa se l'abito, un po' troppo aderente e leggero, ha fatto risaltare le cuciture di reggiseno e slip.