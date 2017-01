Lapo sfoggia la sua nuova fiamma

A Cannes sul red carpet con Zhu Zhu

21/5/2012

L'avevamo lasciato con una bionda gallerista svizzera lo ritroviamo con una mora dagli occhi a mandorla. Lapo Elkann conferma la sua fama da playboy e a Cannes sfoggia la sua nuova conquista, Zhu Zhu, attrice, vj e conduttrice televisiva di Beijing, Cina. Per la quale mette in mostra i suoi muscoli.

Il bel rampollo di casa Agnelli se la sta proprio spassando. Dopo la rottura con la cuginetta Bianca Brandolini d'Adda, Lapo non ha perso tempo ed è partito subito alla caccia. L'ultima preda è questa bella morettina dagli occhi a mandorla, laureata alla Beijing Technology and Business University, modella e conduttrice per il canale internazionale cinese di MTV, oltre che cantante e amica di Paris Hilton.



Con lei l'avevamo già visto alla partita Juventus-Atalanta a condividere con un bacio "innocente" lo scudetto dei bianconeri. A Cannes li ritroviamo mano nella mano sul red carpet, poi in barca con amici, al largo della cittadina francese, su uno yacht super lussuoso, dove il manager 34enne mette in mostra i suoi pettorali e addominali facendo ginnastica in bermuda azzurre. Un vero macho e latin lover.