Satta, guarda il suo abito bianco

Le nozze di Melissa a Portofino

21/5/2012

Fiori d'arancio per Melissa Satta: abito bianco lungo e gonfio, corpetto con scollatura vertiginosa, giro di perle al collo come vuole la tradizione e un apecar addobbato ad hoc per le nozze con tanto di fiori e sedili di pelle bianchi. Il tutto nella splendida e romantica cornice di Portofino. Ma ad aspettare la ex velina non c'era il fidanzato Kevin Prince Boateng, ma soltanto uno staff di fotografi pronti ad immortalarla sul set di uno spot.

Ma se Melissa sta facendo la prova con gli abiti bianchi, Boateng può guardare le foto ed immaginarsi con la sua bella. Una Satta felice e sorridente ha posato per la nuova collezione Nicole Spose e si è regalata qualche scatto di backstage da pubblicare sul suo blog e mostrare ai suoi fan. “E' stata una giornata lunga e intensa, ma per fortuna c'era un sole fantastico... la mia prima volta a Portofino è stata decisamente originale!” ha commentato la showgirl sarda.