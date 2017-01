Carla Bruni e quei chili di troppo

Fianchi e pancia abbondanti per l'ex top model

21/5/2012

Mentre lascia l'Eliseo o è a passeggio per le strade di Parigi, Carla Bruni, sempre mano nella mano con Nicolas Sarkozy, appare decisamente appesantita. Nessun abito riesce a nascondere le sue abbondanti forme. Fianchi e addome pronunciati hanno trasformato quel fisico asciutto che sfoggiava con orgoglio poco prima di restare incinta. C'è chi ipotizza che sia ancora in dolce attesa e chi invece crede sia semplicemente ingrassata.



Dov'è finita quella Carla Bruni con il fisico da top model? Va bene che ha 44 anni e una recente gravidanza alle spalle, ma così "pienotta" non l'avevamo mai vista. Sempre impeccabile nella sua mise d'ordinanza è stato impossibile non notare come le tiravano i pantaloni sui fianchi mentre salutava Valerie Trierweiler, compagna del neopresidente Hollande, in occasione dello scambio di presidenza. Difficile nascondere anche la pancia, molto pronunciata, proprio come il viso rotondo da cui spunta un antiestetico doppio mento.



Il settimanale Gente, che l'ha pizzicata a passeggio con il marito, ipotizza che la Bruni abbia "messo su" circa 7 chili. Ora ci chiediamo se siano frutto di un forte stress causato dalla recente campagna elettorale oppure della difficile ripresa dopo il parto... o meglio ancora, di un'altra cicogna in arrivo.