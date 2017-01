Belen e Stefano mettono su casa

Grandi acquisti low cost per il loro nido d'amore

21/5/2012

Piatti, tappeti, sedie, lampade e, naturalmente, un letto, la loro alcova. Belen e Stefano De Martino mettono su casa insieme e preparano il loro nido romano con una spedizione di shopping in un grande magazzino d'arredamento alle porte di Roma, come mostrano gli scatti di Gente.

I due "fidanzatini", sorridenti e felici riempiono i carrelli di acquisti per la nuova casa, un appartamento, che Stefano aveva comprato già mentre era ancora insieme a Emma. Sarebbe dovuto servire per andarci a vivere con lei, ma le cose non sono andate come previsto.

A scegliere il tavolo per il soggiorno, le sedie, il divano e il letto non c'è Emma ma Belen. E' lei che si occupa di decidere lo stile dei mobili, minimal chic, come nel suo appartamento milanese, ma in questo caso in versione low cost , per quella casa dove Stefano avrebbe dovuto andare a vivere insieme ad un'altra.



La bella showgirl argentina e il giovane ballerino di "Amici" insomma fanno sul serio e dopo nemmeno un mese già vanno a convivere.

Un gesto, che soprattutto per la showgirl, sembra quasi una sfida. Per le tante critiche e polemiche che la loro love story ha suscitato e continua a suscitare, ma soprattutto per quel pubblico di, ormai ex, "Amici" che tanto l'ha fischiata al punto da farle decidere di non ballare nella finale del talent, sabato sera. La sua relazione con De Martino non piace e non è approvata dai più e lei, che era la più bella e amata del reame è diventata una sorta di strega cattiva che ruba i fidanzati altrui. Quando ci si innamora però anche i fischi riescono a passare in secondo piano e lei, Belen, di Stefano dice di essersi proprio innamorata. Vale la pena crederle e aspettare.