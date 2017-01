Jean-Paul Belmondo "ammira" le curve di Barbara

La coppia a bordo piscina a Cannes

18/5/2012

Relax a bordo piscina per Jean-Paul Belmondo, 79 anni e la sua prosperosa fidanzata, 37, l'ex Playmate belga Barbara Gandolfi. L'attore francese sdraiato sul lettino presso l'Eden Roc Hotel di Cannes, dove alloggiano tutti i vip presenti al Festival del Cinema, guarda estasiato le forme della sua giunonica compagna, che in bikini sfoggia le sue curve conturbanti. La relazione tra i due va avanti ormai da due anni.

Jean-Paul e Barbara si sono incontrati nel 2008 in un ristorante proprio di Antibes. Ex coniglietta di Playboy la Gandolfi e il suo ex compagno, Frédéric Vanderwilt sono da anni nel mirino della polizia belga per sospetto di riciclaggio di denaro sporco. I due, oltre ad avere due figlie, di tre e sei anni, sono proprietari di diverse discoteche e club di streap-tease in Belgio e a Dubai.



Per molto tempo si è parlato anche della possibilità che i due stessero raggirando anche Belmondo, ma la Gandolfi stessa ha più volte replicato alle accuse: ”Fra noi è bellissimo ma difficile da descrivere. E’ una relazione non convenzionale, ci sono 42 anni di differenza. Non è amore. Ma, con lui, ho trovato un equilibrio. Mi sento bene. Sono più posata. Respiro. Abbiamo ognuno la nostra vita. Io a Ostenda, lui a Parigi. Ci vediamo quando si può, minimo una volta alla settimana. Sono attaccatissima a lui. Mi dice cose belle. Mi affascina. Ma non c’è nulla di più”. E a chi dice che lei stia "rubando" denaro all'attore risponde: "Dicono che spenno Jean-Paul, ma spendeva il 30 per cento in più quando stava con l’ex moglie Natty".