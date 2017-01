Gisele incanta con il suo lato B

Per Vogue Paris sexy forme in primo piano

18/5/2012

C'è chi di fronte a tanta bellezza preferisce chiudersi in contemplazione, chi rimane imbalsamato a bocca aperta e chi sogna di aiutarla a ripulirsi. Il soggetto della questione è il sedere di Gisele Bundchen, in copertina sul numero di giugno di Vogue Paris. In una spiaggia paradisiaca mostra il suo lato B coperto da un micro slip e tanta sabbia...

Lei è una delle modelle più pagate al mondo, capace con la sua sua bellezza di sprigionare sensualità e forti emozioni. Proprio come in questo caso. Quelle sue curve in primo piano, perfetto come fossero state disegnate con il compasso, e toniche lasciano senza fiato. Non bastano la sua schiena nuda, i suoi capelli al vento e quel viso dolce per distrarre lo sguardo da cotanto "primo piano".



E Gisele, consapevole delle sue "potenzialità" non nega ai fan quel suo lato poco nascosto... che, a detta di molti è il migliore!