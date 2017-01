La settimana delle stelle

Tutto quello che vi siete persi

18/5/2012

Milano-Rimini-Cannes, Elisabetta Canalis ha fatto una breve apparizione in Italia e in pochi giorni ha regalato un siparietto hot dal balcone dell'albergo e indiscrezioni bollenti su un ritorno di fiamma. Aida Yespica, invece, ha abbagliato i fan con curve mozzafiato su Playboy, mentre Emma Marrone le curve le ha mostrate in spiaggia. Ma non solo...

LUNEDI' 14 MAGGIO



Belen e Stefano, passeggiata con bacio



Victoria ha detto "sì" in Alabama



MARTEDI' 15 MAGGIO



Aida Yespica senza veli su Playboy



Tatangelo, non solo petto in fuori

MERCOLEDI' 16 MAGGIO



La Canalis conturbante in topless



Alessia Ventura: "Inzaghi? Ci frequentiamo..."



GIOVEDI' 17 MAGGIO



Emma Marrone, sexy rockettara al mare



Eli e Bobo, pomeriggio a casa della Canalis

VENERDI' 18 MAGGIO



Vota la coppia dell'estate