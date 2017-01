Victoria alle prese con il vento birichino

11:49 - Un abitino giallo svolazzante e i biondi capelli sciolti. A Cannes, nei pressi dell'Hotel Eden Roc Victoria Silvstedt è alle prese con una folata di vento birichina, che le alza la gonna e la trasforma in una sexy Marilyn.

Per coprire intimo e intimità dai flash indiscreti dei paparazzi appostati, l'ex coniglietta, che cammina controvento, prima con un paio di scarpe dal tacco altissimo, poi scalza, si tiene il vestito abbassato.

Non abbastanza per non lasciare ampio spazio all'immaginazione stuzzicata dalle sue lunghe e belle gambe.



La giunonica e prosperosa ex Miss Svezia risplende con la sua bellezza nordica tra le celebrità presenti al Festival del cinema e come sempre offre piacevoli visioni e siparietti piccanti.