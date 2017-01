Sorridente e intrigante a 7 anni

Ora è una showgirl bionda e molto bella

18/5/2012

Segni particolari: bellissima. E' una showgirl bionda, alta, spiritosa, bella soprattutto in versione acqua e sapone. Cinguetta parecchio e tra i suoi tweet ha mostrato un'immagine di quando aveva sette anni. E' facile riconoscerne il sorriso e gli occhi che sprizzano felicità. Avete riconosciuto la giovane Elenoire Casalegno?

Nella vita di tutti i giorni ama il look casual, jeans e ballerine ai piedi, o leggings e sneakers, ma per gli eventi importanti si trasforma in un'ammaliatrice e col tacco 12 e l'aria intrigante pare irraggiungibile. Ora eccola in una foto da piccolina in versione diva...