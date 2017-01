Asia Argento e Michele Civetta separati

Matrimonio al capolinea dopo una lunga crisi

18/5/2012

Dopo una lunga crisi arriva la rottura. Secondo il settimanale Chi Asia Argento e suo marito Michele Civetta non dividono più lo stesso tetto. Lui pare sia stato accolto da un caro amico mentre l'attrice e i due figli sono rimasti a vivere nella loro casa romana. Intanto Asia, pronta per sfilare sul red carpet di Cannes, annuncia su Twitter che da due mesi non tocca alcol e sigarette.

Conclusa la sua burrascosa storia d'amore con il cantante Morgan, con cui ha avuto Anna Lou, Asia sembrava aver trovato la giusta stabilità con il il suo Michele che ha sposato nell'agosto del 2008 e dalla cui unione è nato Nicola, di 3 anni. Ma stando ai bene informati anche questa relazione è giunta al capolinea dopo un periodo nero difficile da superare. E se Civetta crede ancora che possa esserci un minimo di speranza, l'Argento pare ci abbia già messo una pietra sopra.



Ma l'imprevedibile attrice, che da poco sta disintossicando la sua vita da bacco e tabacco, potrebbe anche ritornare sui suoi passi. Per ora si gode il Festival di Cannes in compagnia del padre che presenterà Dracula 3D, e presto farà il suo terzo film da regista la cui trama è ancora top secret. Del resto Asia ha le idee chiare, figli e lavoro prima di tutto.