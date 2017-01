Vota la coppia dell'estate

In gara amori appena sbocciati o riciclati

18/5/2012

Al via la stagione dell'amore: nuovi fidanzamenti all'orizzonte, pronti a riscaldare l'estate, ma tutti resisteranno al solleone? Dagli abbinamenti riciclati come Elisabetta Canalis con Bobo Vieri e Alessia Ventura con Pippo Inzaghi, passando per le nuove "scoperte" come Belen con De Martino fino agli strani duetti come Nicole Minetti con Fabrizio Corona, senza dimenticare Palmas, Yespica, Ponce, Mastronardi e soprattutto Hunziker.

Ci sono le coppie che paiono ormai consolidate come quella formata da Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, quelle che invece, dopo un periodo di crisi, sembrano aver ritrovato nuova linfa come il duetto Ventura-Inzaghi. E ancora altre accoppiate che riemergono dopo qualche tempo di silenzio, come la coppia Giorgia Palmas con Vittorio Brumotti o Aida Yespica con Philipp Plein.



Elisabetta Canalis pare aver ritrovato il suo storico ex Bobo Vieri, mentre Alessandra Mastronardi si è innamorata sul set del collega Liam McMahon. Davide Bombardini è stato beccato con la ex gieffina Camila Sant'Ana, mentre Lola Ponce ha posato per un video supersexy e hot con la sua nuova fiamma Aaron Diaz. Infine c'è un'esplosiva coppia all'orizzonte come quella formata da Fabrizio Corona e Nicole Minetti. Consolidati o assurdi, quali amori resisteranno all'afa e alla calura senza sciogliersi? Guarda e vota la coppia più bella dell'estate...