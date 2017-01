Hamilton e Rosberg a luci rosse

Lewis sfila sul red carpet con la compagna Nicole Sherzinger a Londra

17/5/2012

Dopo il Gp di Spagna, i campioni della Formula 1 si separano per godersi un po' di relax. Nico Rosberg e fidanzata se la spassano a Ibiza giocando teneramente in acqua, stessa meta per Kimi Raikkonen che però si diverte con gli amici tra spiaggia e yacht. Lewis Hamilton, sfila sul red carpet di Londra con la sua compagna Nicole Scherzinger, super sexy in nero con uno spacco vertiginoso.



Va bene che la vita per loro è una corsa, ma quando si parla di affetti anche i piloti si ritagliano i giusti tempi per godersi qualche attimo in dolce compagnia. Lo sa bene Nico Rosberg che alle Baleari in costume viola attende in acqua Vivian Sibold. Bianca come il latte con un costumino micro si lascia ammirare mentre fa il suo ingresso in mare. Poi i due iniziano a scambiarsi abbracci e lunghi baci appassionati. E poco importa se a pochi metri da loro ci sono amici imbarazzati che non sanno più da che parte guardare.



Se invece più contenuti sono i modi di Hamilton, di certo non lo è lo spacco del vestito che indossa la sua Nicole. Bella da far paura, in occasione della prima londinese di Men in black 3, catalizza gli sguardi di fotografi e fan con una mise decisamente audace. Lewis è raggiante e orgoglioso della bellezza della sua fidanzata che lo guarda ammiccante mentre mostra la sua sinuosa gamba. Un corpetto in tulle trasparente con ricami neri è l'altro pezzo forte del vestito che mette in mostra le curve del suo seno. Un vero omaggio alla sensualità.