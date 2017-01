Amy Childs (s)vestita di soli brillantini

La modella alla presentazione dei suoi prodotti per capelli

17/5/2012

E' la stella dei reality inglesi e non perde occasione per mettersi in mostra. Possibilmente senza veli. Forme generose, décolleté tra i più famosi del Regno Unito e propensione all'esibizionismo. Come al lancio della sua linea di brillantini per capelli, dove si è presentata con una tutina completamente trasparente e niente sotto...

Più che i suoi capelli, argentati e scintillanti, il pubblico ha avuto modo di ammirare le sue curve e la sua quasi completa nudità. Amy infatti indossava solo un paio di slip e null'altro. A "coprirla" una tutina invisibile e tanti brillantini sul seno e sparsi qua e là. La giovane e prosperosa modella si è dimostrata procace quanto basta per dare un vero e proprio spettacolo.



Dopo il reality tv "The Only Way Is Essex", versione inglese del più noto "Jersey Shore" americano, la starlette è diventata subito famosa, specie nella versione bomba sexy.



La Childs si è buttata nello showbiz ma non solo. E' diventata anche stilista e si è cimentata con la sua grande passione: l'estetica, diventando la proprietaria di una catena di saloni di bellezza e lanciando una serie di prodotti beauty, dalle ciglia finte ai profumi, dalle creme alla brillantina. Tutto da lei firmato.