Corona beccato con la Minetti

Insieme in un ristorante milanese

17/5/2012

Una nuova fidanzata per Fabrizio Corona. Prima è stato fotografato con Catrinel Menghia ed è bastato un rapido saluto per far scatenare i pettegolezzi, ora si replica grazie a due chiacchiere allo stesso tavolo di Nicole Minetti. Eppure se tra i due scoccasse la scintilla lo showbiz ne sarebbe contento: lui che fa parlare di sé per qualunque intemperanza quotidiana, lei che anche col solo look prorompente e sexy riempie pagine di giornali.

La cena tra Nicole Minetti e Fabrizio Corona è documentata dal settimanale Nuovo che racconta come i due si siano ritrovati con i rispettivi amici nello stesso ristorante milanese. Fabrizio che conosceva tutti i commensali si è unito con il suo gruppo a quello della Minetti. Tra loro sguardi infuocati e qualche parola, ma per il dopo cena Nicole ha abbandonato la combriccola. E qualcuno ipotizza già che sia una mossa per farsi desiderare.



Settimana scorsa Selvaggia Lucarelli sul suo Twitter aveva già avanzato l'ipotesi, neanche troppo assurda o improbabile: “Azzardo una previsione: Fabrizio Corona/Nicole Minetti. Troppe affinità elettive per non invecchiare insieme. (appuntatevi 'sto tweet)”. E come si dice in queste situazione: se son rose fioriranno!