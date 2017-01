Emma Marrone, sexy rockettara al mare

Sotto il sole di Ostia décolleté esplosivo e lato B conturbante

17/5/2012

Ha deciso di riprendere in mano la sua vita dopo la grande delusione del suo ex, Stefano De Martino. Ora Emma Marrone si dedica solo alla famiglia e alle amicizie più vere e di fidanzati per un po' non ne vuole sapere. Sul bagnasciuga di Ostia, in compagna di un gruppo di ragazze fidate, si lascia baciare dal sole sfoggiando un fisico che non ha nulla da invidiare a quello di Belen.

Nuova vita, nuovo stile per la cantante vincitrice dell'ultimo festival di Sanremo che si gode un po' di meritato relax dopo il "ciclone Belen". Capelli biondo platino (acconciati dal nuovo hair stylist), bandana rosso fuoco in testa, bikini striminzito costellato di rossi peperoncini e tatuaggi in bella vista.



Per lei, come mostra Visto, un look rockettaro anche in spiaggia, ma molto sexy. Sì perché quel reggiseno a triangolo evidenzia un décolleté più che generoso e lo slip, molto sgambato, esalta un lato B decisamente ben tornito. La cantante, presto sul palco dell'Arena di Verona per la finale di Amici Big, ha dato prova che oltre alla voce c'è di più.



E per chi le attribuisce Marco De Luca, creatore dei suoi gioielli, come nuova fiamma, ecco che arriva subito la smentita, anche un po' risentita, su Facebook: "Marco de Luca è un mio carissimo amico, non che colui che ha creato i miei gioielli per Sanremo e sere fa ha raggiunto me e le mie amiche per portarmi i gioielli per l'arena di Verona. Ora innanzitutto mi dispiace se questo articolo potesse in qualche modo metterlo in difficoltà con la sua vita privata..dato che ribadisco siamo amici e un BACIO SULLA GUANCIA e un abbraccio non significa avere una nuova storia".