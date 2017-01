Eli e Bobo, pomeriggio a casa della Canalis

Vieri va a trovarla, poi escono separatamente

17/5/2012

Adesso è lei la protagonista, altro che Belen! Prima pizzicata in topless al Rimini Wellness, poi su uno yacht al largo di Cannes con Sacha Baron Cohen in un siparietto hot e adesso paparazzata mentre esce da casa sua a Milano, come mostra Novella 2000, a poca distanza dal suo ex Bobo Vieri, che è andato a trovarla. Il calciatore e l'ex velina sono tornati a frequentarsi... non solo su Twitter.

Il riavvicinamento tra i due infatti sembrerebbe essere ricominciato proprio da lì, dal social network di cui Eli è una fan assidua. Mentre Vieri faceva il "ballerino" nel programma di Milly Carlucci, la Canalis lo incoraggiava cinguettando su internet. In quel periodo però Eli frequentava quel "matto" di Steve-O e quindi il gossip su un ritorno di fiamma tra i due, che sono stati insieme quasi 4 anni, si è spento quasi subito.



Poi però la love story con lo stuntman è finita male e Eli è tornata single. Ed è anche tornata in Italia. Non per restare certo, ma intanto per riallacciare vecchie amicizie e rivedere persone care. Bobo tra loro, con il quale, come si legge su Novella 2000, la showgirl sarda scambia anche continui messaggi dal Black Burry. Il postino suona sempre due volte, Bobo anche. L'ex calciatore approfitta di una giornata primaverile milanese per andare a trovarla. Look casual e fare disinvolto. Bobo citofona e lei apre, come mostrano gli scatti del magazine.



Visita inaspettata? I paparazzi sono all'erta. Dopo quasi due ore passate insieme i due escono a poca distanza l'uno dall'altro. Eli ha l'aria soddisfatta e sognante. Bobo inforca il suo scooter e casco in testa se ne va. "siamo solo amici", riferiscono i due. Adesso però il mondo del gossip è di nuovo in subbuglio e si aspetta il seguito.La prossima estate potrebbero essere proprio loro la coppia più assediata dai flash.