Tra Pique e Shakira spunta Bar

La Refaeli cinguetta e si tradisce

16/5/2012

Saranno solo pettegolezzi catalani? A Barcellona non si parla d'altro se non del triangolo tra il calciatore Gerard Piquè, la sua fidanzata Shakira e la modella Bar Refaeli, ex di Leonardo Di Caprio. Per primi ad ipotizzare una liason tra il campione del barca e la top sono stati quelli del canale televisivo 8tv, ma ora anche altre riviste e quotidiani confermerebbe l'indiscrezione. I diretti interessati tacciono, ma gli indizi sarebbero molti.

Un cinguettio di Bar avrebbe tradito i rumors. Mentre la squadra di calcio spagnola festeggiava la semifinale di Champions, lei scriveva sul suo profilo che si stava divertendo con un ragazzo la cui iniziale era G. Il tweet è stato prontamente tolto, ma tanto è bastato. E poi Bar ultimamente è stata vista spesso sugli spalti ad assistere alle partite facendo il tifo per la squadra di Barcellona.



Se la relazione tra Piquè e la Refaeli venisse confermata sarebbe proprio un bello smacco per Shakira che ha mollato il fidanzato a un passo dalle nozze, dopo undici anni d'amore, per mettersi con il calciatore.